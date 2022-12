Musique: Ces disques qui nous ont accompagnés en 2022

Cette année, la production musicale a une nouvelle fois été riche et variée. Voici une sélection non exhaustive de nos albums favoris.

ROSALÍA

La vague est devenue tsunami. Révélée au monde entier il y a quatre ans avec son deuxième album, «El Mal Querer», Rosalía a tout emporté avec «Motomami», son troisième opus – qu’elle a composé et coproduit – dévoilé en mars dernier. L’artiste catalane de 30 ans a peaufiné sa formule, mêlant pop, reggaeton, flamenco et musiques latines, repoussant ses limites et accentuant encore un peu plus son grand écart entre musiques pop et expérimentales.

KENDRICK LAMAR

Le retour du Roi était plus qu’attendu. Et, comme à son habitude, Kendrick Lamar n’a pas déçu ses fans. Sur «Mr. Morale & the Big Steppers», son disque le plus personnel à ce jour, il dévoile ses failles et paradoxes. Ce cinquième opus du Californien, produit entre autres par Sounwave, convie Sampha, Duval Timothy, Baby Keem ou Beth Gibbons.

BEYONCÉ

Avec «Renaissance», son premier album en six ans, Queen B a opéré un virage artistique, intégrant à sa musique des influences house music et dance, à l’image de l’irrésistible single «Break My Soul». Sur ce disque hommage à la house de Chicago, l’Américaine de 41 ans célèbre la club culture et la libération des corps.

