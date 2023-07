Ces drogues qui prennent de l'ampleur au Luxembourg

LUXEMBOURG – Des drogues de synthèse de plus en plus diversifiés, mais pas encore d'opioïdes. Le Luxembourg observe avec attention l'évolution du marché des stupéfiants.

De nouvelles drogues de synthèse arrivent sur le marché luxembourgeois.

À partir des saisies analysées au LNS, le responsable du service de toxicologie analytique - chimie pharmaceutique du Laboratoire national de Santé, Dr Serge Schneider, estime que le Luxembourg est dans la moyenne européenne en termes de consommation de drogue pour l’ecstasy, au-delà de la moyenne pour la cocaïne et inférieur à la moyenne pour certains stimulants comme l’amphétamine et la méthamphétamine.

Le service de toxicologie analytique - chimie pharmaceutique analyse les drogues saisies par les douanes ou la police. «Ceci représente des milliers de saisies chaque année», note le Dr Schneider. Ils déterminent la nature de la saisie (cocaïne, héroïne, amphétamine….), la présence d’adultérants et de diluants (sucres et médicaments) et son niveau de pureté (exprimé en % de psychotrope dans la saisie). Il y a souvent des sucres et des médicaments mélangés aux stupéfiants. Les rapports analytiques sont envoyés au parquet ou au juge d’instruction et un résumé anonymisé des statistiques est régulièrement adressé au ministère de la Santé», souligne Serge Schneider.

Pas encore de Fentanyl

Le LNS suit l’évolution de la qualité des drogues et l’apparition de nouvelles drogues de synthèse. Cependant, il n’est pas possible de détecter l’origine du produit. «La qualité du cannabis est à peu près stable, mais le taux de THC dans le haschisch augmente depuis quelques années. Il y a, en ce moment au moins, beaucoup de cocaïne sur le marché, la pureté est relativement élevée et les prix ne sont pas très élevés. La concentration du MDMA dans les pilules d’ecstasy est moyennement haute, note l’expert qui constate aussi un développement des drogues de synthèses très variées, y compris du cannabis semi-synthétique.

«On dépiste beaucoup de drogues de synthèse mais heureusement pas encore de Fentanyl, ces opioïdes qui font des milliers de morts aux États-Unis. En Europe ils sont surtout présents dans les pays baltes et tout le monde a peur d’en voir arriver ici; ils sont très toxiques. »

Le Luxembourg est-il un gros consommateur de drogues? «Il y a des drogues et je pense qu’on est à peu près dans la moyenne européenne, mais on a davantage de cocaïne. Avec toujours le phénomène des frontaliers difficile à appréhender dans les statistiques», note le Dr Schneider. Des drogues qui se diversifient : «On les trouve sous forme de spray sur des plantes, de poudre, de pilules et de bonbons. Grâce à notre participation au réseau européen nous sommes en général 'up-to-date' pour dépister de nouveaux produits qui arrivent sur le marché».