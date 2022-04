Au Luxembourg : Ces enfants apprendront à lire et à écrire en français

LUXEMBOURG – Quatre écoles vont tester le nouveau projet pilote d’alphabétisation en français du ministère.

Quatre communes ont été identifiées pour un projet pilote d’alphabétisation en français du ministère de l’Éducation nationale. «Schifflange, avec l’école Nelly-Stein, Differdange, avec celle d’Oberkorn, Dudelange, avec l'école Deich, et Larochette», énumère Francine Vanolst du ministère. Schifflange se lancera dès septembre, avec une classe qui apprendra à lire et à écrire en français au cycle 2.1 (la première année de l’école fondamentale). «Nous avons déjà identifié une vingtaine d’enfants au préscolaire. Le choix reviendra aux parents», précise Paul Weimerskirch.

L’idée n’est pas de créer des classes en plus, «mais de réorganiser celles existantes», note Josiane Di Bartolomeo-Ries, échevine de Dudelange, qui débutera en 2023/2024. «À la place de deux classes d’alphabétisation en allemand, il y en aura une en allemand et une en français. Et les enseignants actuels iront dans l’une ou l’autre». Les élèves garderont certains cours en commun. Avec ce projet, les écoles s’engagent pour au moins huit ans. «Les enfants concernés doivent pouvoir continuer en français jusqu’à la fin de l’école», dit Paul Weimerskirch. Le but: l’égalité des chances. Un récent rapport a montré que seuls 16,5 % des élèves ne parlant pas le luxembourgeois à la maison (et donc moins proches de l’allemand) sont orientés vers le classique.