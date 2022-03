Scandales à répétition : Ces espionnes russes qui usent de leurs charmes

Katya et Nastya séduisent les opposants, journalistes et diplomates étrangers puis publient les vidéos de leurs ébats sur le net, avant de s’enfuir.

Les vieilles techniques utilisées par le KGB semblent toujours être d’actualité dans la Russie moderne. Depuis quelques temps, des vidéos compromettantes mettant en scène différentes personnalités de la politique et du journalisme peu appréciées par le gouvernement circulent sur la Toile. On les voit participer à des scènes d’orgies mêlant sexe et drogue.