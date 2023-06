Au Luxembourg: Ces étrangers qui sont candidats aux élections communales

«Il est important que les étrangers soient mieux représentés, alors que la moitié des habitants du pays et les trois quarts de ceux de Luxembourg-Ville sont étrangers», plaide Tatevik Manukyan. L’Arménienne figure sur la liste Fokus dans la capitale. Elle veut s’engager pour «l’espace que nous partageons et que nous aimons tous, locaux comme étrangers».

«Problématiques particulières»

Daniela Clara Moraru, Roumaine et candidate CSV à Luxembourg, est impliquée dans les problématiques linguistiques, puisqu’elle a publié des méthodes d’apprentissage du luxembourgeois. «J’entends les gens parler et je les aborde en fonction de la langue qu’ils pratiquent», sourit l’entrepreneuse. Tatevik Manukyan, quant à elle, comprend «bien le luxembourgeois», mais reconnaît être «trop peu à l’aise pour tenir des discours». Elle s’exprime donc en français ou en anglais, ainsi qu’en arménien auprès de sa communauté qu’elle connaît bien pour avoir été consule honoraire et pour animer des activités culturelles.