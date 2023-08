Ces étudiants passent leurs vacances d'été... dans nos grandes surfaces

D'ici la rentrée, ils seront un peu plus de 700 à travailler chez Cactus et une centaine chez Auchan. L'essentiel a rencontré quatre étudiants, Raphaël, Jessica, Dania et Lauréline pour qui travailler l'été n'est pas une première. Jessica, 24 ans, fait des jobs d'été depuis qu'elle a 17 ans. «J'ai déjà travaillé au Cora, dans des entreprises de nettoyage. Je voulais vraiment un travail cet été pour économiser pour l'an prochain car je serai en Erasmus en Italie et Cactus a été la première entreprise à me dire "oui"», détaille celle qui a un contrat de six semaines.