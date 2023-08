Lizzo: «Ces fausses allégations sont incroyables et scandaleuses»

Deux jours après avoir été accusée de harcèlement sexuel, religieux et racial par trois anciennes danseuses, Lizzo est sorti du silence pour donner sa version des faits. Dans un long message publié sur Instagram ce jeudi, la chanteuse de 35 ans a déclaré: «Ces derniers jours ont été très difficiles et extrêmement décevants. Mon éthique de travail, ma morale et mon respect ont été remis en question. Mon caractère a été critiqué».