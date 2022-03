Violences domestiques - Ces femmes ont fait pleurer la Grande-Duchesse

La Grande-Duchesse Maria Teresa a visité, mardi, le Foyer Sichem, qui accueille des femmes en détresse et des jeunes mamans, pour la plupart victimes de violences conjugales. Une rencontre marquée par un échange émouvant avec des résidentes. Dans l’intimité d’une petite salle, personne n’a pu retenir ses larmes. «Elle est simple et elle est compréhensive. Elle nous a donné beaucoup de courage pour continuer à nous battre. Elle a pleuré devant nous» lance Martine, âgée de 46 ans.

«On s’est senties écoutées et soutenues. Ce n’est pas tous les jours qu’une dame aussi importante nous rend visite» ajoute Jassira, 34 ans. Avant cela, elle avait visionné un court métrage tourné dans le bâtiment avec la participation de quelques résidentes. Certaines resteront en contact avec la Grande-Duchesse, sur proposition de cette dernière.

“Dur de voir des femmes malheureuses”

C’était la première fois que la Grande-Duchesse se déplaçait dans cette structure qui dépend de la Fondation maison de la porte ouverte, fondée en 1971. L’antenne de Walfderdange a une capacité d'accueil de 44 lits, tous occupés par des femmes et leurs enfants. Certaines travaillent, d’autres recherchent un emploi. Accueillies pour une durée provisoire de trois mois, le séjour moyen dépasse souvent une année, selon la directrice Isabelle Marchal.

«On sait que c’est dur de voir des femmes malheureuses et on vous remercie pour votre aide», dit Geizieli, en s’adressant à la directrice, avant de se lever et de tomber dans ses bras. Une scène qui témoigne de la solidarité qui habite la structure au quotidien. Mardi après-midi, ses résidentes défileront à la marche organisée dans le cadre de la «Grève des femmes».