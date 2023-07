Nouvelle mode: Ces femmes préfèrent laisser dépasser leur soutien-gorge

Vous faites toujours de votre mieux pour que les sous-vêtements que vous portez soient le moins visibles possible? Vous pouvez désormais cesser de vous tracasser à ce sujet, d’autant plus que le soutien-gorge peut et se doit même désormais d’être apparent. Après la mode des robes transparentes, des strings et autres tangas qui se révèlent, cet élément de lingerie fait désormais, lui aussi, partie intégrante d’une tenue. Une tendance qui avait commencé à se dessiner dès l’année dernière et qui, depuis, a gagné en popularité auprès des stars des tapis rouges et des adeptes qui l’ont adoptée au quotidien.