Mondial au Qatar : Ces Français voulaient boycotter, mais les Bleus ont tout changé

Principe de réalité ou convictions à géométrie variable? Depuis plusieurs jours, les médias français relaient les confessions de Français qui avouent avoir interrompu leur boycott de la Coupe du monde. La raison? Les performances des Bleus, qui ont atteint la finale de la plus prestigieuse des compétitions pour la deuxième fois consécutive (NDLR: Argentine-France, dimanche, à 16h). Face aux exploits de Mbappé, Griezmann, Giroud et consorts, et la perspective d'une troisième étoile, difficile de résister…