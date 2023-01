Au Luxembourg: Ces hommes qui se font stériliser: «N'écoutez pas les critiques»

«À ceux qui y pensent mais hésitent, je dis ''faites-le!''»

Il a fallu «une petite douleur aux organes génitaux» et un rendez-vous de routine chez l'urologue pour enclencher concrètement le processus. «J'en ai parlé avec lui et m'a dit que la décision m'appartenait, en me rassurant», détaille Alex. Deux mois plus tard, l'opération avait lieu à la clinique de Niederkorn: «En à peine 20 minutes, c'était fini et je suis sorti. J'ai simplement eu un hématome et une légère douleur durant quelques jours». Depuis, il a fait une échographie, «pour voir si tout allait bien», et un contrôle par an.