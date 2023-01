Carrières: Ces jeunes qui défient «le travail d'avant» au Luxembourg

Le rapport au travail des jeunes générations a évolué.

Des juniors qui ne comptent pas leurs heures au bureau, bien heureux d'«avoir un job», et seulement motivés par la promotion et le salaire. Un brin caricaturale, cette description correspond aisément à celle du premier emploi pour un jeune diplômé au Luxembourg… en 2013. Dix ans plus tard, la donne a presque complètement changé et la nouvelle génération ne se satisfait plus de ce mode de vie qu'elle considère comme daté.

«Dans un monde post-Covid, les attentes ont évolué en termes d'organisation du travail, de recherche de flexibilité et surtout de quête de sens», résume Sylvie Leick, associée chez EY Luxembourg. Particulièrement concernés avec leurs «promotions» de nouveaux arrivants à chaque rentrée, les «Big 4» de l'audit et du conseil illustrent à merveille cette évolution des mentalités, et la nécessité pour les grands groupes de s'adapter. «Il est clair que le rapport de force a changé», notent Antoine Badot, associé tax et chief talent officer et Geraldine Hassler, head of people and culture chez KPMG, tandis que Mme Leick déplore «une réelle pénurie de talents» heureusement compensée par «une belle image de marque».

Des incompatibilités entre valeurs et travail?

Ainsi, la question des valeurs dépasse désormais le simple cadre du marketing d'entreprise. Du respect de l'environnement à la gouvernance en passant par le social, les jeunes employés insistent pour que leur activité professionnelle soit en adéquation avec ces sujets sociétaux. Au risque de susciter des incompatibilités: «Un collaborateur qui ne veut pas travailler avec certains types de clients? Ce n'est pas arrivé chez nous, mais c'est un vrai sujet», répond Sylvie Leick. «Certains ont des préférences. Ils croient en un projet, en une activité ou une start-up et veulent se donner à fond sur ce sujet», indique encore Geraldine Hassler, tout en insistant sur «la priorité accordée à la qualité du service».

Les «Big 4» interrogés par L'essentiel s'accordent ainsi sur la charge de travail, qui demeure importante, en particulier durant la «busy season» de janvier à mars. Un incontournable de l'audit et du conseil qui a, là aussi, forcé les cabinets à proposer davantage de flexibilité. Télétravail, horaires flexibles, récupération, les collaborateurs ont besoin de ces facilités pour s'y retrouver. «Nous avons opté pour des week-ends de quatre jours en offrant un jour de congé supplémentaire quand un jour férié tombait un mardi ou un jeudi, en lien également avec la thématique de la santé mentale», avance KPMG.

«Le 'up or out' d'il y a 10 ans, c'est du passé» Lieven Lambrecht, PwC

Des conditions améliorées qui ne garantissent pas pour autant que les candidats restent dans l'entreprise pour passer les échelons. Sur ce point aussi, les jeunes générations ont renversé la table . «Le ''up or out'' d'il y a 10 ans, c'est du passé. Les personnes sont plus nombreuses à rechercher des opportunités de carrière différentes, des employés passent de l'audit à l'IT», explique Lieven Lambrecht, DRH chez PwC Luxembourg. Certains employés sont là pour un temps, repartent dans leur pays d'origine, d'autres font une pause, parfois reviennent. «C'est par exemple le cas d'une collaboratrice qui a fait un tour d'Europe à vélo», illustre Sylvie Leick.

Et le salaire dans tout ça? D'après les différents interlocuteurs, le revenu n'est plus le seul élément pris en compte. Il est «moins tabou», mais «toujours au cœur de la proposition». Malgré d'indéniables transformations, certaines réalités demeurent bien ancrées…