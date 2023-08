Ces locataires qui craignent une hausse de leur loyer

LUXEMBOURG – De plus en plus de locataires ont peur que leur loyer soit augmenté, alerte l'ASBL Mieterschutz. Un résident témoigne.

Pexels

Les loyers explosent. La hausse est générale, concerne toutes les régions du pays et aussi bien les maisons que les appartements. Face à cette situation, de plus en plus de locataires ont peur que leur loyer soit augmenté, alerte l'ASBL Mieterschutz.

«Les offices sociaux nous contactent également pour nous demander si nous avons aussi remarqué que des propriétaires invoquent un “besoin personnel“ afin de mettre des locataires à la porte, explique Jean-Michel Campanella, président de l'association de défense des locataires. L'hypothèse est la suivante: ils tentent de se débarrasser d'anciens locataires afin d'en trouver des nouveaux avec un loyer beaucoup plus élevé, car ils peuvent gagner plus et se disent que c'est le bon moment», déplore le président de l'association. Sandy Lopes, chargée de direction de l'office social de la Ville de Luxembourg, note de son côté que des déguerpissements pour travaux «arrivent souvent».

«Soit je pars, soit je reste avec un loyer augmenté de 200 euros»

Barnabé* a lui emménagé dans un appartement dans le sud du pays à la fin de l'année dernière. Il paye chaque mois un loyer de 1700 euros et 200 euros de charges. «J'avais signé un contrat d'un an, reconductible. Mais une personne de l'agence m'a appelé récemment pour me proposer de résilier le bail ou alors d'établir un nouveau contrat avec un loyer augmenté de 200 euros».

Cette augmentation de loyer au bout d'un an n'est pas possible selon la loi. «Les loyers peuvent être adaptés à la hausse ou à la baisse tous les deux ans», indique Jean-Michel Campanella. Rappelons aussi que le loyer annuel ne peut pas excéder 5% du capital investi dans ce logement. Le président de l'ASBL ajoute que pour une augmentation de loyer, l'accord du locataire est nécessaire. «En cas de désaccord, ce dernier peut s'adresser à la Commission des loyers», note-t-il.

Préavis de 6 mois

En ce qui concerne la résiliation du bail, le propriétaire qui invoque un besoin personnel doit respecter un préavis de 6 mois (la notification doit être envoyée au locataire par lettre recommandée avec avis de réception). «Pour les autres cas, vous avez toujours des manquements à vos obligations (si vous ne payez pas un mois de loyer, cela peut être considéré comme un motif sérieux), note Jean-Michel Campanella. En principe, cela doit toujours être analysé et décidé par le juge. Toutefois, cela n'empêche pas le bailleur d'envoyer malgré tout une lettre de résiliation, dans l'espoir que le locataire partira de lui-même».

Le président de l'ASBL ajoute qu'un propriétaire peut aussi invoquer des «motifs graves». «Il n'y a pas de liste officielle, mais cela peut être, par exemple, une rénovation majeure qui ne permet pas au locataire de continuer à rester dans l'appartement», conclut-il.

Contactée, l'Union des propriétaires n'était pas disponible pour répondre à nos questions.

Le prénom a été changé*