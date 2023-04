Ces Luxembourgeois «contraints» de quitter leur pays

C'est un volet moins connu de la crise du logement au Luxembourg. Des résidents aux revenus confortables qui décident de quitter le pays, après avoir revendu à prix d'or leur bien immobilier. Justine et Romain* sont un exemple révélateur. Responsables de service dans la finance, le couple a investi dans un bien à Strassen pour environ 700 000 euros au milieu des années 2010. En 2023, la valeur de leur appartement dépassait le million d'euros.

Une plus-value certaine qui les a incités à vendre… et les a contraints dans le même temps à quitter le Luxembourg. Désireux d'investir dans une maison plus spacieuse, ils ont trouvé leur bonheur dans une commune proche de Thionville. Pour d'autres, aux moyens plus limités, le départ vers les communes frontalières – France, Belgique ou Allemagne – est devenu la seule issue pour obtenir un logement confortable.