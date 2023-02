Ces lycéennes du Luxembourg ont créé un herbicide bio

Elles ont entre 17 et 19 ans, mais déjà une conscience écologique bien aiguisée. Célestine, Gloria, Jenny, Lénise, Riola, Selma, Solange et Wafa se sont lancées dans un projet étonnant. Mettre au point et commercialiser un herbicide biologique conçu à base d’ingrédients naturels et luxembourgeois. Une manière de découvrir les enjeux de l’entrepreneuriat, tout en véhiculant une ambition claire: sensibiliser aux questions environnementales.