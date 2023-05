Spectacle aux Rotondes: Ces lycéens sont sur scène comme dans un jeu

Après un acte de révolte envers leur professeure, des jeunes se retrouvent pris au piège dans un jeu. Pour s'en sortir, ils devront réussir des épreuves tout aussi inattendues que redoutables. Voilà le pitch du spectacle «Game Over» de douze jeunes de classes d'accueil du Lycée technique d'Ettelbruck. Ils ont travaillé dessus avec leurs professeurs et les Rotondes depuis le mois de novembre.

Yoel, l'un des lycéens, n'avait jamais fait de spectacle auparavant mais «ça me plaît beaucoup», confie-t-il. À l'inverse, Alicia a déjà dansé plusieurs fois devant plus de 200 personnes. Pour elle, «c'est normal» d'être sur scène. Daniela est également à l'aise sous le feu des projecteurs. «J'ai fait du théâtre à 5 ans quand j'étais au Vénézuela», explique la jeune fille.

Ce spectacle fait partie du Projet VIP des Rotondes. «L'idée est d'impliquer une classe dans une création théâtrale durant une année scolaire», présente Amandine Moutier, coordinatrice de projets culturels et pédagogue de théâtre. Avec la chorégraphe Claudia Urhausen, elle a accompagné ces jeunes dans leur création, de l'histoire aux décors, en passant par les dialogues et la mise en scène. Rendez-vous ces vendredi et samedi à 19h aux Rotondes pour découvrir «Game Over».