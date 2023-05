Ces mauvaises habitudes qui bousillent votre début de journée

La journée de travail vient à peine de commencer et déjà la sensation d’avoir la tête sous l’eau. Résultat: une productivité dans les chaussettes. Et si vous aviez l’une des (ou plusieurs) mauvaises habitudes listées ici?

Travailler dès le réveil

Votre réveil vient à peine de sonner que vous êtes déjà en train de consulter vos e-mails et vos réseaux sociaux? Une très mauvaise idée, selon Lucinda Nixon, coach en productivité en Floride. «Ce que nous faisons dès le réveil influence le reste de la journée. Ainsi, se réveiller et se balader sur les réseaux sociaux ou se plonger immédiatement dans ses e-mails avant le petit-déjeuner ne vous mettra pas dans de bonnes conditions pour affronter la journée de travail», explique-t-elle. Pour y remédier, l’Américaine conseille de troquer son téléphone pour un réveille-matin.

Le travail comme première activité quotidienne

Rédiger une to-do list

Avoir une conversation difficile avant le travail

On ne parle pas ici des quelques échanges matinaux, mais des conversations difficiles qui risquent de pomper toute l’énergie avant même d’avoir commencé la journée. «Le fait d’avoir une conversation intense en début de matinée peut avoir un impact négatif sur le reste de votre journée, note Amy Tokos, présidente de l’association nationale des professionnels de la productivité et de l’organisation. Et si vous vous sentez mal après cette conversation, vous vous sentirez probablement mal (et distrait) tout au long de votre journée de travail.»