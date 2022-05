Procès au Luxembourg: «Ces menaces aux ministres sont un acte de terrorisme»

Deux ans de prison avec sursis ont été requis. Vincent Lescaut

Quelles paroles prononcées à l’encontre d’une autre dans le débat public sont condamnables? La question a très rapidement été soulevée lors du procès de Fernando T., qui a débuté tambour battant sur une première salve de l’avocat de l’homme accusé d’avoir envoyé des lettres de menaces au Premier ministre Xavier Bettel et à la ministre de la Santé Paulette Lenert. «M. Asselborn a récemment évoqué l’idée d’éliminer le président russe Vladimir Poutine à la radio. Mais le ministère public n’a pas entamé de poursuites », a lancé le conseil, invitant les juges à statuer sur «l’égalité des citoyens devant la loi».

Provocation ou coup de poker? Toujours est-il que les juges ont dû se retirer avant de finalement reprendre les débats, renvoyant la question au jugement sur le fond. À l’écoute du contenu des lettres envoyées aux ministres, difficile pourtant d’effectuer un parallèle entre les propos du chef de la diplomatie luxembourgeoise et les courriers de Fernando T. accompagnés d’une poudre brunâtre…

Il menaçait de décapiter les deux filles de Paulette Lenert

«Une balle dans la tête» pour Xavier Bettel invité à «toujours regarder derrière son épaule» et à «ne plus serrer la main de Vladimir Poutine, qui n’aime pas son genre», les mots utilisés par le résident de 37 ans sont d’une extrême violence, vulgaires et homophobes.

L’homme a également écrit vouloir «faire souffrir Gauthier Destenay, lui trancher la gorge et l’expédier en morceaux» au domicile de son mari M. Bettel. Les lettres de menace envoyées à la CNS, à RTL ainsi qu’au ministère en juillet et décembre dernier visent également les parents du chef du gouvernement. Le Premier ministre est invité à démissionner «pour éviter d’avoir des morts sur la conscience». Paulette Lenert n’est pas épargnée non plus, l’auteur menaçant de «décapiter» ses deux filles.

«Je ne supportais pas les restrictions»

«Réalisez-vous que la virulence et l’agressivité de ces lettres ont pu faire peur?», a questionné le président du jury, invitant l’accusé à s’expliquer. «J’en suis conscient, je suis désolé pour ces actes débiles», a répondu cet habitant de Niederkorn, qui a passé trois mois en détention préventive.

Voix basse et tête baissée, le chauffeur de bus arrivé il y a 10 ans au Luxembourg s’est dit «repenti», expliquant avoir écrit ces messages de haine dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19: «Je ne supportais pas les restrictions», a-t-il justifié, précisant également souffrir de «solitude».

«Ces courriers sont longs et réfléchis. Vous avez fait des recherches et nous parlons de plusieurs lettres. Pensiez-vous vraiment que les ministres allaient tout arrêter?», lui a alors lancé le magistrat. «Je ne sais même pas si j’étais conscient. Je me fais peur à moi-même en entendant ce que j’ai écrit», a conclu l’homme, qui a affirmé avoir envoyé une lettre d’excuses aux ministres.

Deux ans de prison avec sursis requis

Des regrets concernant lesquels le parquet dit n’avoir «aucun doute». Insuffisant toutefois pour échapper à une condamnation. L’affaire est trop grave, estime le ministère public: «Ces menaces sont un acte de terrorisme. Monsieur dit avoir été touché par les restrictions? Les vies de chacun ont été bouleversées par la pandémie. Y compris celles de Paulette Lenert et de Xavier Bettel. N’oublions pas que derrière les fonctions, il y a des personnes», a plaidé la procureur, saluant «le courage» des membres du gouvernement.