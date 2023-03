Ces millions qui «dorment» dans les banques du Luxembourg

Haut lieu de la finance internationale, le Luxembourg fait face à la même réalité, mais une certaine opacité, fruit de 30 ans de secret bancaire, rend encore difficile l'obtention de données précises. Interrogé sur la totalité de l'argent dormant dans le pays, le ministère des Finances a indiqué à L'essentiel «ne pas disposer d'une telle estimation». Pas question non plus pour les différentes banques sollicitées de révéler le moindre chiffre en la matière.

Pour y voir plus clair, le gouvernement luxembourgeois a récemment mis en place une législation. Depuis le 1er juin 2022, les banques sont désormais obligées de «consigner les avoirs détenus dans les comptes et coffres-forts après une inactivité prolongée auprès de la Trésorerie de l’État, Caisse de consignation», détaille le ministère. Même chose pour les assurances concernant les contrats en déshérence. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, des demandes de consignation à hauteur de 2,48 millions d'euros ont été effectuées.

«La cause récurrente? Le décès de la personne»

Une somme peu révélatrice considérant l'aspect récent de cette réglementation. Aussi car il s'agit «d'un sujet parmi tant d'autres» pour les banques de la Place, selon l'expression utilisée par ING Luxembourg: «Il a son importance, mais il n'est pas au centre de nos activités». Le groupe d'origine néerlandaise constate «une cause récurrente avec le décès de la personne». Une fois l'inactivité du compte constatée – au bout de 10 ans – s'enchaînent les relances des clients détenteurs, voire «des recherches additionnelles et investigations», mais toujours dans un cadre réglementaire.

Au bout de 30 ans, l'argent est acquis par l'État

Mêmes procédés pour la BIL ou encore la BGL BNP Paribas, qui ont simplement indiqué suivre les procédures et se conformer à la législation. Bien leur en a pris. Des sanctions administratives et pénales jusqu'à un million d'euros sont prévues pour les établissements financiers qui ne joueraient pas le jeu. Et la CSSF (Commission de surveillance du secteur financier) veille au grain.