En Grande-Bretagne : Ces moutons ont fait la petite frange… rose, bien malgré eux

De base, le nez noir du Valais a déjà une bouille particulièrement craquante, avec sa longue frange blanche qui lui couvre les yeux. Mais les moutons d’un éleveur de Barnsley (GB), à une cinquantaine de kilomètres de Manchester, se sont offert récemment une coupe beaucoup plus punk, arborant une tignasse rose vif, rapportent «Le Nouvelliste» et le «Walliser Bote». Un look qui a visiblement du succès puisque plusieurs médias du pays en ont parlé, avant que ces images soient reprises aussi en Allemagne et même au Vietnam.