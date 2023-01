Ces petits chiens tout mignons vont être interdits aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas : Ces petits chiens tout mignons vont être interdits

Le gouvernement néerlandais a indiqué vendredi vouloir interdire la possession d'animaux de compagnie qui souffrent à cause de mutations génétiques leur donnant une apparence «mignonne», dont les chiens à nez plat.

Commerce illégal

«Leurs propriétaires sont animés des meilleures intentions, mais ignorent souvent le côté sombre» de ces animaux et leur souffrance en raison de ces caractéristiques, a poursuivi le ministère. «Les chiens avec un museau trop court sont par exemple constamment à bout de souffle», a-t-il ajouté. Selon des études récentes, c'est le cas d'animaux tels que les Bulldogs français et anglais.

Depuis juin 2014, il est interdit d'élever des animaux qui sont affectés par leur apparence physique. Depuis mars 2019, il existe des règles claires concernant l'élevage de chiens à museau court: les chiens dont le museau est inférieur à la moitié de leur crâne ne peuvent plus être élevés. Mais il existe toujours un commerce illégal de ces animaux.

Le ministre de l'Agriculture, Piet Adema, souhaite une interdiction de la possession d'animaux qui souffrent de leur apparence physique, et de la publication de leurs photos sur des publicités ou les réseaux sociaux.

«Nous rendons la vie misérable à des animaux innocents, uniquement parce que nous pensons qu'ils sont 'beaux' et 'mignons'», a déclaré M. Adema, du parti Union chrétienne. «Ce sujet me touche non seulement en tant que ministre, mais aussi en tant qu'humain», a-t-il affirmé, cité dans le communiqué.