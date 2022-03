Ces photos qu'Obama veut cacher

De nouvelles images de tortures infligées par des soldats américains en Irak et Afghanistan ont été publiées par un quotidien australien.

On peut voir sur les images les tortures infligées par les militaires américains sur des prisonniers de geôles irakiennes et afghanes. On aperçoit notamment sur un cliché un détenu nu, pendu la tête en bas. Un autre nous montre un homme situé dans un couloir, enduit d’excréments avec un garde méprisant en face de lui. Sur un troisième cliché, un détenu est menotté à la fenêtre de sa cellule, la tête couverte par un slip. Et sur une dernière image, des matons menacent de sodomiser un détenu avec un manche à balais.