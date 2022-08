Au Luxembourg: Ces produits qui plombent votre porte-monnaie

L'inflation reste à un niveau très élevé, au Luxembourg, en raison de facteurs divers, notamment la guerre en Ukraine, la faiblesse actuelle de l'euro… Selon les derniers chiffres publiés par le Statec, le taux d'inflation sur un an s'élevait à 6,8% en juillet, contre 7,4% en juin. Mais dans le détail, certains produits plombent votre budget plus que d'autres. Y compris des produits de consommation courante.

C'est par exemple le cas, vous l'aurez sans doute tous remarqué dans les rayons des supermarchés, de l'huile. D'après les données compilées par le Statec, la catégorie «graisses et huiles» a vu son tarif augmenter de 15,58% sur un an, en juillet. Autre poste alimentaire dont le coût a explosé: la viande. Son prix a grimpé de 10,85% sur douze mois. Pour un morceau de bœuf, par exemple, comptez 12,88% de plus. Côté poissons et fruits de mer, ce n'est guère mieux, avec une hausse de 9,84%, et même de 15,98% pour le poisson frais. Le pain et les céréales voient eux leurs prix grimper de 9,61%, le lait, le fromage et les œufs de 8,33%.

Les pâtes à +19,14%

Les pâtes, elles, voient leur tarif grimper de 19,14%. À titre de comparaison, en juillet 2021, les hausses sur un an s'établissaient à 0,19% pour les graisses et huiles, 1,26% pour la viande ou encore 1,56% pour le pain et les céréales. On pourra se consoler avec quelques produits sains, comme les fruits, qui voyaient le mois dernier leurs prix baisser de 0,43% ou les légumes (+5,23%). Toujours parmi les produits alimentaires, le sucre, le miel, le chocolat, la confiture et autre confiserie s'en tirent avec +4,8% quand le poste budgétaire café, thé et cacao s'alourdit de 9,28%, surtout à cause du café seul (+11,1%).

Manger c'est bien, mais l'inflation ne touche pas que l'alimentaire. Les chaussures sont 4,42% plus chères qu'il y a un an, tandis que les vêtements n'augmentent que de 0,27%. Les prix des produits d'entretien et de réparation pour la maison sont eux 9,84% plus élevés qu'il y a un an. Les meubles (+8,6%), les vélos (+12,24%) ou encore les services vétérinaires (+13,83%) connaissent aussi des hausses de prix notables.

Est-ce que vous vous privez de certains aliments à cause de la hausse des prix? Oui, quand je vois certains tarifs, je repose ce que je voulais acheter. Je mange moins de viande, plus de légumes. C'est pas plus mal. Je fais attention, sans trop me priver pour le moment. Plutôt que de me priver, je prends certains aliments en «premier prix» plutôt qu'en meilleure qualité. Non, je n'en ai pas besoin pour le moment.