Santé au Luxembourg: Ils ont été diagnostiqués autistes après l'âge de 20 ans

«Nous devons rester en mouvement constant». Claude Schmit, président de la Fondation autisme au Luxembourg, peine presque à trouver le temps de remercier ses équipes pour leur travail tant la mission est dense. Cette forme de handicap, tout le monde la connaît et elle est prégnante dans notre quotidien, toujours un peu plus. Si on estime qu'«une personne sur 100 est concernée» dans notre société, 6 400 habitants vivent avec l'autisme au Grand-Duché aujourd'hui. Et en 2022, ce sont 116 nouvelles personnes qui ont été diagnostiquées à travers le pays.

Depuis 2004, un service évaluation diagnostique peut recevoir chaque résident qui présente une suspicion d’autisme et sa famille. «Une évaluation spécialisée» est alors réalisée, explique la Fondation autisme: «Chaque diagnostic est géré par au moins deux psychologues de la Fondation, en étroite collaboration avec un psychiatre externe, pour garantir l’objectivité des diagnostics posés». Le 15 décembre dernier, ce service précieux a quitté Capellen pour s'installer dans de nouveaux locaux à Steinsel.

«Faire face à la demande continue d’aide»

Sur les 116 personnes diagnostiquées l'an dernier, 50 avaient plus de 20 ans! Et 21 seulement avaient moins de 6 ans. L'âge étant un facteur clé pour améliorer la prise en charge le plus tôt possible. Il faut savoir que la Fondation autisme a reçu 314 nouvelles demandes de diagnostic en 2022, quasiment une par jour. «Les services évaluation diagnostique et soutien ont pris une telle envergure qu’il nous a fallu trouver des locaux plus adaptés, qui permettent de faire face à la demande continue d’aide», souligne Nathalie Lehoucq, directrice de la Fondation.

Plus largement encore, dans un rapport publié lundi, la Fondation autisme indique avoir plus que doublé en quatre ans son activité en matière d'évaluations diagnostiques et d'information. 588 procédures ont été menées auprès de familles résidentes en 2022, contre 235 en 2018. Autre chiffre révélateur, le nombre d'employés travaillant pour la Fondation autisme au Luxembourg est passé de 89 en 2016, à 151 en 2022.

