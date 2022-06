Innovation: Ces sièges d’avion sont le cauchemar des claustrophobes

Ce prototype de sièges sur deux niveaux a beaucoup fait parler de lui, l’année dernière, quand il a participé aux Crystal Cabin Awards (voir les lauréats de 2022 plus bas), le concours sacrant les huit meilleures innovations en marge de l’exposition. Un article publié en mai 2021 sur le site de la chaîne CNN avait provoqué une vague d’indignation et de commentaires acerbes. Certains internautes considèrent l’idée du jeune madrilène comme une vision de l’enfer qui rendrait claustrophobe n’importe quel passager.

Ces attaques n’émoussent pas la détermination du créateur. En une année, Alejandro Núñez Vicente a perfectionné son prototype, réalisé initialement dans le cadre de ses études, pour qu’il s’adapte au Boeing 747 et à l’Airbus A330. «Mon but, dit-il, est d’améliorer les sièges de la classe économique pour le bien de tous et pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer des billets plus chers.» Et d’ajouter: «Je considère ce projet comme l’avenir de la classe économique».