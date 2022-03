Ces sites Internet qui pourraient disparaître

Parmi la liste des 11 start-ups célèbres qui connaissent actuellement en difficulté, figurent Skype, Netvibes, MySpace ou encore DailyMotion.

Dailymotion, au même titre que Skype ou Netvibes pourraient bien disparaître, victime de la crise financière actuelle. (afp)

De nombreux sites et services Internet risquent de payer les conséquences de la crise qui sévit en ce moment. «Nous allons perdre quelques bonnes sociétés», avertissent les investisseurs dans le domaine technologique, d’après le site CNet.fr. Ce dernier dresse la liste des sociétés qui risquent d’avoir quelques difficultés et de ne plus faire partie de la Toile, faute de modèles économiques performants.

La popularité et l’utilisation d’un site Internet n’est pas forcément gage de succès pour une société, explique-t-on sur le site CNet. Sa liste de start-ups menacées comprend Twitter, Meebo, TripIt, Zillow, Pandora, Second Life, Skype, Ask, Daily Motion, Netvibes et MySpace.

Restructuration du modèle économique de ces sites

Des sites et des noms bien connus et appréciés par la communauté d’internautes, mais dont le trafic généré par leurs utilisateurs ne correspond pas toujours à une rentrée d’argent suffisante pour assurer les coûts d’exploitation et la survie des services proposés.

Qu’elles soient rachetées par des sociétés en difficulté, dépendantes fortement des rentrées publicitaires et des investissements ou à la merci des changements d’habitudes des utilisateurs - nous pensons notamment à TripIt, un service pour organiser les voyages -, les start-ups dans la tourmente vont devoir structurer leur modèle économique de manière efficace pour ne pas risquer de couler.

Un scénario qu’avait déjà connu le très apprécié service de messagerie Kozmo, lors de la bulle Internet, la bulle spéculative qui a affecté les actions technologiques dans les années 2000. La start-up n’avait pas su se transformer en une entreprise viable et avait finalement disparu. Cette nouvelle crise aura-t-elle les mêmes conséquences sur les sociétés précitées?