Tous les jours : Ces situations qui nous stressent sans s'en apercevoir

Certaines situations du quotidien peuvent déclencher du stress, sans même que l’on s’en rende compte. Voici comment les reconnaître et mieux les appréhender.

Un licenciement, un diagnostic grave ou une naissance sont autant de bouleversements qui sont naturellement sources de stress, d’angoisses et d’inquiétudes. Sans compter les petits changements du quotidien, dont on a souvent tendance à ignorer l’impact.

Vous angoissez peut-être à l’idée de faire des cauchemars la nuit ou vous avez du mal avec le rythme effréné du matin. Ces moments transitoires sont décrits par les spécialistes comme des instants dans lesquels une chose prend fin et une autre commence. Il peut autant s’agir d’un bref instant dans une journée, par exemple l’heure du coucher, que de périodes plus longues, comme la fin des vacances. Nous allons aborder quelques-uns de ces moments transitoires et vous donner quelques astuces pour mieux les appréhender.