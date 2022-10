: Ces solutions intelligentes de Hyundai nous rapprochent d’un avenir vert

La durabilité et l’énergie sont des thèmes plus qu’actuels. La marque automobile Hyundai est elle aussi en quête de solutions intelligentes garantissant un avenir plus vert. Elle le fait toutefois de façon inattendue.

Saviez-vous que Hyundai recycle des filets de pêche extraits des océans, produit des voitures fonctionnant aux énergies renouvelables et teste des modèles de voitures qui réinjectent de l’électricité sur le réseau?

La problématique de l’énergie est un sujet particulièrement brûlant à l’heure actuelle. Comment dès lors utiliser la voiture dans un écosystème intelligent ? Aujourd’hui, avec la fonction vehicle-to-load dans la IONIQ 5 et la IONIQ 6, il est déjà possible de fournir de l’électricité (jusqu’à 3,6 kW) à des appareils externes. Mais grâce au vehicle-to-grid (V2G), la voiture électrique pourra à l’avenir également être utilisée comme batterie pour votre maison ou faire partie d’une ville connectée. L’électricité stockée dans les batteries des voitures est par ailleurs de l’énergie verte, générée par des panneaux solaires.

Dans la ville néerlandaise d’Utrecht, Hyundai planche avec le fournisseur de mobilité local We Drive Solar sur un projet-pilote très intéressant. 25 (et bientôt 150) exemplaires de la IONIQ 5 ont été équipés de la technologie V2G afin de pouvoir se recharger de façon bidirectionnelle et fournir de l’électricité au réseau. L’objectif est de faire d’Utrecht la première région du monde bénéficiant d’un écosystème énergétique bidirectionnel.

Électricité verte

En interne, Hyundai prend aussi les mesures nécessaires en matière d’énergie renouvelable. L’usine de Nošovice (République tchèque) est par exemple la première du groupe à fonctionner à 100% à l’électricité verte. «La durabilité a toujours été un élément important dans la construction et les activités de notre usine. Et elle le devient toujours plus. Notre consommation d’énergie a connu une transition vers 100% d’énergie renouvelable, ce qui cadre parfaitement dans la vision Progress for Humanity et notre objectif de neutralité-carbone d’ici 2024», déclare Petr Michnik, Head of Administration chez Hyundai Motor Manufacturing Czech.

Des océans plus propres

Les consommateurs comme les entreprises ont une responsabilité envers l’environnement. Hyundai tente de faire la différence grâce à une très belle initiative: le nettoyage des océans. En collaboration avec Healthy Seas, une organisation qui s’occupe de la préservation de la vie marine, Hyundai appuie des campagnes de nettoyage dans les eaux européennes. Cette première étape constitue la base de l’utilisation circulaire des matériaux.

«Dans tout ce que nous faisons, nous visons le Progress for Humanity», déclare Michael Cole, Président et CEO de Hyundai Motor Europe. «Nous nous profilons non seulement comme fournisseur de solutions de mobilité intelligentes, mais nous jouons aussi un rôle dans le nettoyage des mers et voies navigables européennes en faveur des prochaines générations. Nous travaillons en étroite collaboration avec Healthy Seas pour divers programmes éducatifs. Après une première année fructueuse, nous sommes impressionnés par tout ce que nous avons déjà atteint». En effet, les résultats de la première moitié de 2022 sont remarquables: les opérations de nettoyage menées dans cinq pays ont permis de collecter 23,5 tonnes de déchets (et même 78 tonnes sur toute l’année 2021). Ces opérations ont notamment eu lieu dans des fermes piscicoles abandonnées sur l’île grecque d’Ithaque.

Du filet de pêche au tapis de sol

Les filets de pêche usagés qui ont été collectés en mer ont trouvé une nouvelle utilisation intéressante. Aquafil, partenaire de Healthy Seas, a traité les déchets de nylon pour en faire du fil ECONYL. Celui-ci est ensuite utilisé dans la fabrication de produits durables comme des maillots de bain, de la moquette ou … les tapis de sol de la Hyundai IONIQ 5 électrique. Celle-ci compte dans son intérieur encore bien d’autres fibres durables, issues notamment de la canne à sucre ou de la laine. Par ailleurs, pour chaque IONIQ 5, jusqu’à 32 bouteilles en plastique sont réduites en copeaux qui sont ensuite fondus et filés.

Eneco Clean Beach Cup

En Belgique également, Hyundai se décarcasse pour nettoyer les plages. L’importateur belge soutient ainsi l’Eneco Clean Beach Cup, une action annuelle au cours de laquelle des clubs de surf et de plage belges et hollandais ramassent les déchets qui jonchent le littoral des deux pays. Hyundai a mis à disposition quelques exemplaires de la IONIQ 5 et des volontaires de Huyndai Belux se sont retroussé les manches pour l’occasion. L’action du 20 mars 2022 fut plutôt efficace: près de 3 000 nettoyeurs ont collecté plus de cinq tonnes de déchets.