Ces sportives électriques sont rapides comme l’éclair

Maserati Gran Turismo Folgore

Pour 200 000 euros, le constructeur italien de la Gran Turismo Folgore propose une puissance de 761 ch, voire 829 ch en mode Overboost, ce qui permet de franchir la barre des 100 km/h en 2,7 secondes, d’atteindre les 200 km/h en 8,8 secondes et de pousser, en théorie, jusqu’à une vitesse de pointe de 325 km/h. Dans ce cas, l’autonomie n’est toutefois pas de 450 kilomètres, celle que la voiture au trident atteint en roulant à une vitesse de croisière.

Polestar 6

En 2026, Polestar envisage d’élargir sa gamme de berlines et de SUV avec cette voiture de sport électrique décapotable. La batterie devrait avoir une capacité de 115 Kw, ce qui, selon Polestar, ne devrait pas empêcher de bénéficier de 884 ch et d’un couple de 900 Nm. La Polestar 6 pourrait ainsi passer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et atteindre 250 km/h.

Mercedes-AMG SLS electric

Entre 2013 et 2014, seules neuf SLS 100 % électriques sont sorties de l’usine Mercedes AMG. Quatre moteurs électriques assuraient une puissance de 751 ch et un couple de 100 Nm, ce qui était énorme pour l’époque. Avec sa capacité de 60 kWh, la batterie était également un record pour l’époque. Tout aussi fort, le prix à neuf s’élevait à plus de 400 000 euros. Entre-temps, cette voiture à l’étoile d’exception se négocie à plus d’un million d’euros. Encore faut-il qu’il y en ait une à vendre.

Tesla Roadster

Certes, la Tesla Roadster se fait attendre, mais les premiers clients peuvent d’ores et déjà se réjouir de valeurs élevées. Le prix de départ de 200 000 dollars donne droit à plus de 1 000 ch, une batterie d’une capacité de 200 kW, une autonomie de 1 000 kilomètres, une vitesse de pointe dépassant les 400 km/h et à un passage de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes.

Rimac Nevera

L’hypercar électrique croate est la plus rapide du monde. Elle a atteint une vitesse de 412 km/h sur le circuit de test de Papenburg. Limitée à 150 exemplaires, la supersportive développe une puissance de 1 914 ch et un couple de 2 360 Nm. Le passage de 0 à 100 km/h s’effectue en moins de deux secondes. Une telle puissance a un prix: au moins deux millions d’euros.

Alpine A110 E-ternité