Avant Ashleigh Barty : Ces stars du tennis qui ont pris leur retraite prématurément

N°1 mondiale, l’Australienne Ashleigh Barty vient d’annoncer sa retraite à 25 ans. Mais d’autres qu’elles ont fait le même choix par le passé. Tour d’horizon.

La Suissesse Martina Hingis, après son troisième succès consécutif à l’Open d’Australie, en janvier 1999. Elle n’avait alors que 18 ans. Elle arrêtera quatre ans plus tard. AFP

La No 1 mondiale Ashleigh Barty a annoncé sa retraite ce mercredi, à seulement 25 ans, surprenant le monde du tennis, quelques semaines après son triomphe à l’Open d’Australie.

Elle n’est pas la première star du tennis à tirer sa révérence prématurément: Björn Borg, Martina Hingis, Kim Clijsters, Justine Henin ou encore Jennifer Capriati, ont ainsi raccroché en pleine force de l’âge. Point commun entre eux, tous sont revenus avec plus ou moins de bonheur à la compétition, quelques années plus tard.

Björn Borg: épuisement mental

Björn Borg embrasse le trophée de son cinquième Wimbledon, en juillet 1980. Il fera état d’épuisement mental un peu moins de trois ans plus tard. AFP

Le Suédois archi-domine le tennis masculin à la fin des années 1970 et au début des années 1980, remportant six fois Roland-Garros et cinq fois Wimbledon.

Mais «Ice» Borg annonce brusquement sa retraite en janvier 1983, à 26 ans, une décision généralement attribuée à un épuisement mental. Un an et demi plus tôt, il avait perdu contre son grand rival John McEnroe en finale de l’US Open, un tournoi majeur qu’il n’a jamais réussi à gagner. Il a effectué un bref retour, avec une vieille raquette en bois, en 1991. Mais sans conviction ni lendemain…

Martina Hingis: marre des efforts à 22 ans

Martina Hingis, ici en 2002 au tournoi de Miami, a déclaré quelques mois plus tard qu’elle n’était «plus capable» de fournir les efforts nécessaires pour rester au sommet. AFP

La star suisse n’a que 22 ans lorsqu’elle prend sa retraite en février 2003, après avoir remporté cinq titres de Grand Chelem en simple et huit en double entre 1997 et 2000.

«Je suis dans ce sport depuis assez longtemps pour savoir ce qu’il faut faire pour arriver au sommet et je n’en suis plus capable, déclare-t-elle, invoquant des blessures à la cheville. Quand vous avez été n°1 pendant quatre ans, vous ne pouvez pas vous contenter de moins. Et quand vous ne pouvez pas rivaliser avec les meilleures (...), il n’est pas possible d’envisager un retour».

Hingis est pourtant revenue sur les courts une première fois en 2006 pour deux saisons, puis en 2013 pour briller cette fois en double féminin et double mixte, avant sa retraite définitive en 2017.

Justine Henin: même âge, même rang que Barty

La Belge Justine Henin a annoncé sa retraite le 14 mai 2008, alors qu’elle n’avait que 25 ans (comme Ashleigh Barty) et qu’elle était n°1 mondiale. AFP

Comme Ashleigh Barty, Henin a 25 ans et est en tête du classement mondial, lorsqu’elle tire sa révérence en 2008, avec sept titres de Grand Chelem à son actif. «C’est la fin d’une grande aventure, la fin de quelque chose dont je rêvais depuis l’âge de 5 ans», déclare-t-elle aux journalistes, en annonçant sa retraite.

Lors d’un bref retour sur le circuit, Henin atteint la finale de l’Open d’Australie en 2010, s’inclinant face à Serena Williams. Elle prend sa retraite définitivement en 2011.

Kim Clijsters: première retraite à 23 ans

Kim Clijsters, ici dans un quart de finale de l’Open d’Australie face à Martina Hingis: c’était en janvier 2007, quelques mois avant sa première retraite. AFP

La Belge quitte les courts à 23 ans en mai 2007, après avoir remporté 34 titres WTA en simple, dont l’US Open en 2005. Les blessures et les efforts constants pour rester au sommet avaient fini par avoir raison d’elle. «Cela a été plus que magnifique, déclare-t-elle. Mais il est temps de raccrocher ma raquette pour de bon».

Elle a fait un retour entre 2009 et 2011 – après être devenue maman de son premier enfant en 2008 – période durant laquelle elle a remporté deux éditions de l’US Open et un Open d’Australie. En 2020, devenue mère à deux nouvelles reprises, elle revient à la compétition après sept ans d’absence et participe notamment à l’US Open, avant de raccrocher (définitivement?) en décembre dernier.

Jennifer Capriati: elle reprend ses études à 18 ans

C’était en 2004: Jennifer Capriati célèbrait sa victoire en quart de finale de Roland-Garros face à Serena Williams. Elle a mis un terme définitif à sa carrière à la fin de la même année. AFP

L’Américaine remporte la médaille d’or aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 à 16 ans, mais essuie des contre-performances en 1993 et décide de reprendre ses études à 18 ans. Mais elle se fait arrêter pour vol à l’étalage et possession de marijuana. Elle revient à la compétition en 1996 et remporte l’Open d’Australie et Roland-Garros en 2001, occupant brièvement la première place mondiale. Elle raccroche définitivement fin 2004.