Phénomène viral mais inutile: Ces trucs et astuces de TikTok sont à bannir de toute urgence

Autant le mélange de produits ménagers peut être du plus bel effet, autant leur interaction peut être nocive et toxique. Tiktok/Lex0calypse

Les trucs et astuces pour le quotidien sont très populaires sur TikTok, que ce soit en cuisine, maquillage, coiffure ou bricolage. Toutes ne sont toutefois pas efficaces et certaines sont même carrément dangereuses, notamment celles sur @CleanTok, le hashtag de TikTok consacré essentiellement au nettoyage. Voici une compilation de cinq prétendues astuces et les raisons pour lesquelles il vaut mieux y renoncer.

Vaporiser du désodorisant dans le radiateur

Vous vous demandez comment faire pour nettoyer un radiateur? À en croire TikTok, cela se fait en utilisant une bombe désodorisante. Avec la pression, le spray désodorisant est non seulement censé faire sortir les restes de poussière du radiateur, mais diffuse évidemment aussi une bonne odeur.

Cette astuce n’est toutefois pas sans danger, car les aérosols sont des récipients sous pression et doivent être tenus à l’écart des surfaces chaudes, des étincelles et des flammes. Des explosions provoquées par des bombes désodorisantes ont d’ailleurs déjà été signalées à plusieurs reprises. Tant que le chauffage est éteint (et que le radiateur est froid), rien ne s’oppose à la mise en oeuvre de cette astuce. Une autre solution pour enlever le dépôt de poussière à l’intérieur d’un radiateur consiste à utiliser un sèche-cheveux ou un plumeau.

Nettoyer avec une perceuse

Le hashtag #cleaningwithmydrill (nettoyer avec ma perceuse) compte près de 30 000 vue sur TikTok, où les vidéos de professionnels, équipés des bons outils, côtoient toute une série de vidéos d’amateurs qui se contentent de fixer une simple éponge sur une perceuse et abîment ainsi le carrelage de leur salle de bain ou qui ont commandé en ligne un kit avec de prétendus accessoires de nettoyage à bas prix.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il ne faut pas nettoyer avec une perceuse. D’une part, les perceuses sont conçues pour faire des trous et la performance optimale de leur moteur est assurée en faisant de simples mouvements de va-et-vient. Elles ne sont tout simplement pas faites pour passer l’éponge ou exercer une pression d’un seul côté. D’autre part, les perceuses tournent à une vitesse élevée de 500 à 2000 tours/minute. Si l’éponge reste coincée quelque part, cela peut non seulement endommager la perceuse, mais également l’endroit que vous vouliez nettoyer, voire dans le pire des cas, vous blesser au niveau du poignet.

Peindre les plans de travail de la cuisine

Une nouvelle cuisine coûte une petite fortune. Il n’est donc pas étonnant que les utilisateurs de TikTok cherchent des moyens peu coûteux pour donner un coup de jeune à une cuisine déjà en place. Alors qu’au début, les vidéos traitaient essentiellement de la peinture des placards de cuisine, on voit désormais circuler de plus en plus de vidéos dans lesquelles des plans de travail sont peints. C’est risqué pour plusieurs raisons.

De manière générale, il faut faire attention aux types de peintures que l’on utilise sur des surfaces alimentaires ou carrément éviter de mettre en contact des aliments avec des surfaces peintes. L’humidité et les éventuelles entailles dans le plan de travail sont propices au développement de bactéries que vous n’avez sûrement pas envie de retrouver dans vos assiettes. De plus, les plans de travail dans la cuisine doivent être résistants à la chaleur et aux acides, deux propriétés rarement présentes dans les peintures non toxiques. À l’exception des plans de travail en bois, que l’on peut traiter avec des huiles spéciales.

Pochoirs pour carrelage faits maison

Certes, cette astuce permet de donner un coup de neuf à une cuisine ou à une salle de bains un peu ennuyeuse. Or, cette idée ne convient généralement pas aux locataires, vu que ces derniers devront remettre le sol dans son état d’origine quand ils quitteront les lieux. De plus, certaines peintures sont très glissantes au contact de l’eau, ce qui n’est assurément pas l’effet recherché dans une salle de bains (ou dans une cuisine).

Une bonne alternative consiste à utiliser du carrelage PVC adhésif, que l’on peut acheter au mètre et fixer plus ou moins fermement en fonction des besoins, afin de pouvoir les retirer facilement.

Mélanger différents détergents

De nombreuses vidéos sur le nettoyage montrent des gens mélanger toutes sortes de produits ménagers et chimiques. C’est non seulement du gaspillage et nuisible à l’environnement, mais cela peut également être très dangereux, car l’interaction de certains produits chimiques produit des gaz toxiques. Certains mélanges sont donc particulièrement dangereux.