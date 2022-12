De Shakira à J.Lo: Ces villas de stars peinent à trouver preneur

Ce manoir appartient à l’acteur Mark Wahlberg. Cela fait déjà huit mois que ce dernier tente de le vendre, en vain. Anthony Barcelo/weahomes.com

L’achat d’une propriété implique de nombreuses décisions et de la planification. Pour autant, les grandes demeures de luxe ne mettent généralement pas longtemps avant de changer de main. C’est d’autant plus vrai lorsqu’elles ont appartenu à une célébrité. En vente depuis des années, ces villas de stars peinent à trouver acquéreurs.

La villa de Serena Williams à Beverly Hills

1 / 5 Peu de temps après avoir été éliminée en demi-finale de l’Open d’Australie, la star du tennis a souhaité se séparer de sa villa. La propriété de Beverly Hills est en vente depuis le mois de mars 2021. realtor.com La villa de 560 m² se trouve sur un domaine clos. realtor.com Outre la magnifique vue, la propriété possède de nombreux atouts, notamment une cave à vin, un bar, une salle de sport et… realtor.com

La villa de la star du tennis Serena Williams est en vente depuis mars 2021. Prix de la propriété de 557 m²: 7,5 millions de dollars. À ce prix-là, on s’attend peut-être à quelque chose de moins ordinaire. L’aménagement intérieur n’a rien d’exceptionnel. Les balcons et la piscine sont plutôt petits, comparés à ceux du voisinage et le terrain est en forme de triangle, ce qui ne permet pas non plus une utilisation optimale de l’espace.

Le domaine équestre de «The Rock» près d’Atlanta

1 / 6 Cette propriété n’appartient pas, à proprement parler, à Dwayne «The Rock» Johnson, mais à une société «étroitement liée à l’acteur». Elle est en vente depuis près de deux ans. realtor.com Son prix pourrait bien être la raison pour laquelle elle n’a toujours pas trouvé preneur. Car, si 7,5 millions de dollars ne sont pas grand-chose, vu la taille du terrain, … realtor.com … c’est tout de même 20 fois plus que le prix moyen d’autres propriétés dans le coin. realtor.com

Le domaine équestre de l’acteur Dwayne «The Rock» Johnson est, lui aussi, en vente pour la somme de 7,5 millions de dollars. Certes, le terrain a une superficie de 182 000 m², mais son prix est aussi quelque 20 fois supérieur à la moyenne dans cette région. Le futur propriétaire aura non seulement droit à un vaste espace de vie, mais aussi à des écuries d’une capacité d’accueil de douze chevaux et à un petit lac.

Le penthouse de Jennifer Lopez à New York

1 / 4 L’appartement dont Jennifer Lopez souhaite se séparer a beau être un penthouse, il n’empêche qu’il est entouré de bâtiments beaucoup plus hauts et se retrouve un peu pris en sandwich. realtor.com En pareil cas, il ne sert pas à grand-chose d’avoir de grandes pièces baignées de lumière. realtor.com Le penthouse offre une vue sur le très fréquenté Madison Square Park. C’est sans doute une raison supplémentaire pour laquelle l’appartement n’a toujours pas trouvé acquéreur à ce jour. Il n’offre tout simplement pas suffisamment de sphères privées. realtor.com

Situé sur Madison Avenue avec vue sur le Madison Square Park, le penthouse de Jennifer Lopez a été mis en vente pour la première fois en mars 2019, à un prix relativement élevé. À l’époque, la chanteuse demandait 27 millions de dollars. Une somme considérable sachant que l’immeuble de «seulement» six étages est le plus petit de toute la rue et qu’il est pris en sandwich entre des gratte-ciel bien plus hauts. Selon un insider, J.Lo voulait aussi se débarrasser de l’appartement parce que l’endroit n’offre tout bonnement pas suffisamment de sphères privées. Il est fort probable que c’est la raison pour laquelle il n’a pas encore trouvé preneur. La propriété a depuis été retirée du marché.

La beach house de Shakira à Miami

1 / 5 La beach house de Shakira à Miami s’est retrouvée sur le marché de l’immobilier à plusieurs reprises depuis 2013, sans succès. realtor.com Quelles en sont les raisons? Le prix de la propriété, qui ne laisse pourtant rien à désirer, est aligné sur celui de biens similaires. realtor.com Bien que le blanc soit la couleur dominante de l’habitat, ce dernier donne l’impression d’être un peu sombre et oppressant. realtor.com

Aucune autre villa mentionnée dans cet article n’est sur le marché de l’immobilier depuis aussi longtemps que celle de Shakira. Elle a voulu se séparer une première fois de sa propriété de Miami en décembre 2013. La raison pour laquelle elle ne se vend pas reste un mystère, d’autant plus que le prix de 15,9 millions de dollars est aligné sur celui de biens similaires et que la propriété présente de nombreux atouts. Elle dispose notamment d’une piscine et d’un accès privé à la mer. La villa serait-elle trop simple pour la haute société de Miami?

Le méga manoir de Mark Wahlberg à Los Angeles

1 / 6 Le prix de la propriété de l’acteur Mark Wahlberg est affiché à 79,5 millions de dollars. Anthony Barcelo/weahomes.com La gigantesque demeure présente une surface habitable de 2800 m². Elle dispose de douze chambres à coucher et de vingt salles de bains. Anthony Barcelo/weahomes.com On y trouve aussi une cuisine spacieuse et une salle de sport privée. Anthony Barcelo/weahomes.com

Il y a huit mois, Mark Wahlberg a mis en vente sa gigantesque propriété de Beverly Hills, à Los Angeles. À l’époque, l’acteur en demandait 87,5 millions de dollars. Le prix a depuis été revu à la baisse et est aujourd’hui affiché à 79,5 millions de dollars. D’une superficie de 2800 m², la villa comprend, entre autres, douze chambres à coucher et 20 (!) salles de bains. Pour couronner le tout, le futur propriétaire devra verser quelque 3 000 dollars par mois au syndicat de copropriété (HOA).