Top 10: Ces villes abritent la plupart des grosses fortunes de la planète

Mumbai et San Francisco font partie des dix villes au monde qui comptent le plus grand nombre de milliardaires. Mais quelles sont les autres?

New York et Hong Kong font partie des villes qui comptent le plus de milliardaires. Getty Images

Vous avez toujours voulu savoir quelles étaient les villes les plus riches du monde? Le magazine américain «Forbes» s’est penché sur la question et vient d’établir un classement basé sur le nombre de milliardaires qui y résident.

10e: Séoul, en Corée du Sud

Séoul a réussi à se faire une place dans le Top 10 des villes les plus riches au monde. Pexels/Pixabay

La capitale sud-coréenne a certes fait un peu moins bien que l’année dernière, mais parvient tout de même à se hisser parmi les dix premiers grâce à des milliardaires comme Kim Beom-su, le fondateur de la plus grande application d’information du pays, Kako ainsi que Jay Y. Lee, le vice-président de Samsung.

Nombre de milliardaires: 38 Fortune estimée: 108 milliards de dollars

9e: San Francisco, aux États-Unis

San Francisco n’est pas uniquement connue auprès des touristes pour sa Golden Gate Bridge, mais aussi un lieu de résidence plébiscité par les grosses fortunes de ce monde. Pexels/Tae Fuller

San Francisco perd une place par rapport à l’année dernière, principalement du fait que certains super-riches ont quitté la ville ou que leur fortune a diminué. Néanmoins, des milliardaires comme Brian Chesky, le CEO d’Airbnb, ou Dustin Moskovitz, le cofondateur de Facebook, contribuent au fait que San Francisco reste l’une des villes les plus riches du monde en termes de fortunes.

Nombre de milliardaires: 44 Fortune estimée: 160 milliards de dollars

8e: Mumbai, en Inde

En Inde, la plupart des milliardaires ont élu domicile à Mumbai. Unsplash/ikshit Patel

Grâce aux nouveaux super-riches comme Falguni Nayar, devenue la milliardaire «self-made» la plus riche d’Inde grâce à sa marque de cosmétiques et de vêtements Nykaa, Mumbai se retrouve à la huitième place. L’entrepreneur Mukesh Ambani, qui détient plus de 30% de la fortune totale estimée de tous les milliardaires de Mumbai, joue également un rôle décisif.

Nombre de milliardaires: 51 Fortune estimée: 301 milliards de dollars

7e: Moscou, en Russie

Malgré les tensions politiques persistantes, Moscou se hisse, cette année encore, dans le Top 10 des villes les plus riches. Pexels/Max Avans

Nombre de milliardaires: 53 Fortune estimée: 214 milliards de dollars

Cette année, Moscou est passée de la troisième à la septième place en raison du conflit persistant avec l’Ukraine. 26 milliardaires ont perdu une telle part de leur fortune qu’ils ne figurent plus dans le classement. Cela n’a, malgré tout, pas empêché Moscou de se hisser, cette année encore, dans le Top 10 grâce à 53 grosses fortunes.

6e: Shenzhen, en Chine

Quatre villes chinoises abritent les plus grosses fortunes au monde. Shenzhen, au sud-est du pays, occupe la sixième place du classement. Pexels/ Robert Bye

Shenzhen, surnommée la Silicon Valley chinoise, est le lieu de résidence de nombreuses grosses fortunes dont le plus riche est Ma Huateng, fondateur et CEO de Tencent, l’un des plus grands centres Internet et technologiques d’Asie. Sa fortune est estimée à 37,2 milliards de dollars.

Nombre de milliardaires: 59 Fortune estimée: 286 milliards de dollars

5e: Shanghai, en Chine

Si Shanghai se retrouve devancée par Shenzhen en termes de fortunes, la ville est néanmoins mieux classée en raison de son nombre plus élevé de milliardaires. Pexels/Ayala

Shanghai doit notamment sa cinquième place à Liu Yongxing, CEO de l’entreprise agrochimique East Hope Group. En l’espace d’une année, ce dernier a été en mesure de doubler sa fortune, estimée à 13,2 milliards.

Nombre de milliardaires: 61 Fortune estimée: 187 milliards de dollars

4e: Londres, au Royaume-Uni

Londres est la seule ville européenne à figurer dans le Top 10. 66 super-riches y ont élu domicile. Pexels/Dominika Gregušová

Londres est peut-être la seule ville européenne à figurer dans le Top 10, mais elle se défend bien, à la quatrième place, grâce à des milliardaires comme Len Blavatnik qui, avec sa fortune estimée à 32,5 milliards de dollars, contribue à la fortune globale des super-riches. C’est sans compter sur la présence de nouveaux milliardaires tels que Vlad Yatsenko, cofondateur de la banque en ligne Revolut, qui vient gonfler la fortune globale des super-riches.

Nombre de milliardaires: 66 Fortune estimée: 324 milliards de dollars

3e: Hong Kong, en Chine

Deux villes chinoises se retrouvent dans le trio de tête, Hong Kong arrivant derrière Pékin. Pexels/Jimmy Chan

Bien que Hong Kong se trouve à la troisième place, la métropole chinoise a perdu quelques milliardaires par rapport à l’année dernière. La faute, entre autres, aux restrictions sévères imposées par la pandémie du coronavirus et au gel du tourisme qui en a résulté. Le plus riche est l’homme d’affaires Lee Shau-kee, avec une fortune estimée à 32,6 milliards de dollars.

Nombre de milliardaires: 68 Fortune estimée: 304 milliards de dollars

2e: Pékin, en Chine

Pékin est la ville la plus riche de Chine, avec une fortune globale estimée à 310 milliards de dollars. Pexels/zhang kaiyv

Tout comme Hong Kong, Pékin a perdu cette année quelques super-riches qui ne comptent provisoirement plus parmi les milliardaires. Néanmoins, 83 d’entre eux vivent toujours à Pékin, ce qui représente une fortune cumulée de 310 milliards de dollars. Zhang Yiming, l’un des co-fondateurs de TikTok est considéré comme le plus riche.

Nombre de milliardaires: 83 Fortune estimée: 310 milliards de dollars

1er: New York, aux États-Unis

Le vainqueur du classement est incontestablement New York, où 107 super-riches possèdent une fortune plus que deux fois plus importante qu’à Pékin. Pexels/Pixabay

New York est une ville où l’argent coule à flot. C’est, du moins, ce que l’on pourrait penser au vu du nombre élevé de riches. La fortune de Michael Bloomberg, entrepreneur et ancien maire de New York, représente à elle seule 13% de la fortune totale estimée à 640 milliards de dollars.