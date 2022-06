Chaos au Stade de France : «C’est à l’évidence un échec, une blessure pour moi»

Le préfet de police de Paris s’exprimait jeudi devant le Sénat sur la façon dont les forces de l’ordre ont géré la finale de la Ligue des Champions le 28 mai.

Darmanin avait expliqué après la rencontre sportive que «30 000 à 40 000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billet, soit avec des billets falsifiés». Didier Lallement s’est néanmoins satisfait que «le match se tienne et surtout qu’il n’y ait aucun blessé grave et aucun mort». Le préfet a dit ses «regrets sincères» aux supporters britanniques et espagnols et les a encouragés à porter plainte.