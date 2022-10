«L’amour est dans le pré» : «C’est allé beaucoup trop loin. Il faut que ça s'arrête»

Laurence a été mal accueillie par son employeur et ses collègues à son retour au travail.

Après l’idylle, la douche froide. Dans la saison 17 de «L’amour est dans le pré» en cours de diffusion sur M6, Laurence roucoule avec Jean, un éleveur de vaches allaitantes d’Auvergne. À chacune de ses apparitions, le couple fait le bonheur des internautes, entre baiser goulu, balade avec des ânes, et moment de complicité au spa. Depuis le départ de sa bruyante rivale Nathalie, Laurence semble prendre goût à sa nouvelle vie aux côtés de Jean.

Mais le retour à la réalité s’est avéré quelque peu brutal pour la candidate, raconte La Charente Libre. Lorsqu’elle a repris son travail d’agent public dans une cantine scolaire, Laurence a en effet reçu un accueil glacial. Et pour cause: elle s’était déclarée en arrêt maladie pour pouvoir participer au tournage de l’émission. Techniquement, la prétendante n’a enfreint aucune loi, mais son manque de transparence a heurté son employeur, le maire de Saint-Yrieix (ouest). Et les collègues de Laurence, qui ont dû compenser son absence, n’ont pas caché leur agacement.