Bande dessinée : C’est bien connu, les chats dominent leurs maîtres

Dans «La ligue des chats», deux matous domestiques en font voir de toutes les couleurs à leur famille d’accueil. Un album drôle et très réaliste.

Tous les propriétaires de chats savent que sous leur allure câline et attachante, ces animaux peuvent se révéler diaboliques et manipulateurs. C’est ce que montre «La ligue des chats», un ouvrage humoristique de Bénédicte Moret. L’album présente la vie dans une famille, où tout tourne autour de Pascal et de Michel, les deux chats.