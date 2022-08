Fête au Luxembourg : «C’est bien de voir la Fouer comme avant»

Libérée des mesures sanitaires, la Schueberfouer a pu faire son grand retour dans son format d’origine, au Glacis, à Luxembourg. Vendredi, pour la première soirée, la fête foraine était noire de monde. Pour cette troisième journée, au milieu de la musique, des manèges et du parfum des Gromperekichelcher, l’ambiance était plus dominicale.

«C’est bien de voir la Schueberfouer comme avant, commentent Antoine, 27 ans, et Carolina, 28. Ce dimanche, il y a assez de monde pour qu’il y ait de l’ambiance mais la file n’est pas trop longue aux attractions et le soir, illuminé, c’est beau».

Marie, 25 ans, elle, a prévu de venir, «tous les midis et tous les soirs. Je travaille et j’habite à côté. C’est super de revoir la restauration et les manèges mélangés», se réjouit-elle. Wilfred, 42 ans, revient pour la première fois avec sa famille depuis deux ans. «Nos filles vont décider de tous les manèges de la journée», s’amuse-t-il.