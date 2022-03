Education – C’est l'heure de la rentrée scolaire au Luxembourg

Éducation : C’est l'heure de la rentrée scolaire au Luxembourg

ESCH-SUR-ALZETTE - La cour de recréation de l’école du Brill, à Esch-sur-Alzette, retrouve son agitation, ce lundi matin, lors de la rentrée scolaire.

Accolades, visages souriants et cartables aux mille couleurs. Après deux longs mois de vacances, la cour de recréation de l’école fondamentale du Brill, à Esch-sur-Alzette, reprend vie lors de cette rentrée scolaire, ce lundi matin. «Je m’ennuyais tellement à la maison. Les amis, les maths et les cours de gym m’ont beaucoup manqué» disait Luisa, 10 ans, guettant l’arrivée de ses camarades de classe, assise sur une balançoire.

Malgré leurs mines fatiguées, Rodrigo, 11 ans et Geovany, 12 ans, étaient eux très énergiques, s’adonnant à une partie d’escalade «express». «C’est ma dernière année dans le fondamental. Je vais profiter de passer du temps avec mes amis, qui, eux, partiront après moi», déplore Geovany. Nouveaux cartables, nouvelles fournitures scolaires et nouvel instituteur. Pour David, cette rentrée scolaire est marquée par une panoplie de changements. «La veille j’ai eu du mal à m’endormir et ce matin je me suis réveillé avant l’heure, tellement je me réjouis», relatait le jeune Eschois de 7 ans, brandissant fièrement ses classeurs colorés flambant neufs.