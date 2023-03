Grèce : «C’est la colère et la rage qui m’ont fait venir ici»

À la suite de l’accident de train le plus meurtrier qu’ait connu la Grèce, quelque 5000 manifestants se sont à nouveau rassemblés à Athènes et un nombre similaire sont descendus dans les rues de Thessalonique, la deuxième ville du pays, selon le décompte de la police. Dans la capitale, les manifestants ont occupé la place Syntagma, à proximité du Parlement, avec des banderoles où était écrit «Nous n’oublierons pas, nous ne pardonnerons pas» et «Nous serons les voix de tous les morts». «C’est la colère et la rage qui m’ont fait venir ici», a déclaré à l’AFP Markella, une personne de 65 ans vivant à Athènes et qui n’a pas souhaité donner son nom.