Shanna Kress et Jonathan Matijas : «C’est la décision la plus douloureuse de notre vie»

Le couple de téléréalité n'a rien cacher de ses souffrances: il a décidé de se séparer d'un des fœtus atteint de trisomie 21.

«On s'y attendait un petit peu mais tu as toujours une lueur d'espoir, qu'on te dise que c'était une erreur», confie Shana Kress face caméra. Malheuresuement, l'amniosynthèse a confirmé qu'un des deux fœtus était atteint de trisomie 21 . Elle et son compagnon Jonhathan Matijas ont indiqué qu'ils avaient décidé de procéder à une interruption médicale de grossesse (IMG). «C'était pas facile parce qu'il faut que tu signes un papier, il faut que ça soit toi qui sois demandeur (...) c'est toi qui signes l'arrêt du cœur de ton enfant».

«Ce sont nos raisons, ça nous appartient, on s'attend pas à l'approbation de qui que ce soit», confie le futur papa. «On sait pertinemment que dans ce monde c'est pas facile d'échapper à la méchanceté des gens et je pense qu'il suffira de regarder les commentaires sur les réseaux sociaux pour s'en rendre compte». Le jeune homme a évidemment vu juste et les internautes se sont déchaînés tant sur le fond que sur la forme.