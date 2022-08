Chine : «C’est la pire vague de chaleur jamais enregistrée»

Ces conditions météo représentent un défi pour l’agriculture, dans un pays déjà en temps normal en déficit de terres cultivables. La sécheresse est notamment problématique pour les cultures de riz et de soja, très gourmandes en eau. Dans ce contexte, plusieurs ministères ont appelé mardi à prendre des mesures pour protéger les cultures et à utiliser chaque goutte d’eau avec «parcimonie».

«Pire vague de chaleur»

La sécurité alimentaire est un sujet sensible en Chine car le pays a dans son histoire été frappé par des épisodes de famine. La Chine assure plus de 95% de ses besoins en riz, blé et maïs. Mais de mauvaises récoltes risquent d’accroître les importations du pays le plus peuplé du monde, au moment où l’offre de céréales est déjà mise à mal par la guerre en Ukraine.