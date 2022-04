Souheila Yacoub – «C’est la première fois qu’on ne me demandait pas de pleurer»

La comédienne de 29 ans a été sélectionnée aux Shooting Stars de la Berlinale 2022, un tremplin qui permet à dix jeunes interprètes européens de se faire connaître à l’international. imago images/Future Image

Dans «En corps», Souheila Yacoub, ex-gymnaste, joue une femme volcanique qui fait la cuisine avec son copain dans une résidence pour artistes. Elle évoque avec nous son rôle et son lien avec la danse, omniprésente dans cette comédie actuellement au cinéma.

Même si vous ne dansez (presque) pas dans «En corps», le fait que vous ayez fait de la danse plus jeune a-t-il eu une importance?

Non, c’était un hasard! J’ai rencontré Cédric Klapisch pour son précédent film, «Deux moi». J’avais fait le casting, ça n’avait pas marché, mais le feeling était passé. Par la suite, il m’a rappelée pour que je passe un essai pour «En corps». Il voulait quelqu’un qui envoie de l’énergie. D’ailleurs, comme dans la vraie vie, je suis une danseuse retraitée dans le film!

Voir cette troupe de danseurs répéter en permanence, ça ne vous a pas donné envie?

Si, justement! Le tournage s’est déroulé durant trois semaines en Bretagne et à force, ça m’a démangée! Il y avait quelque chose de viscéral dans leurs mouvements, ça donnait tellement envie que j’ai demandé à Cédric Klapisch si je pouvais avoir une petite scène de danse. Ça m’a redonné envie de bouger à fond et après le tournage, je me suis réinscrite à des cours.

Souheila Yacoub (à dr.) a eu droit à une courte scène où elle danse sous les yeux admiratifs de son mec (Pio Marmaï). DR

«En corps» est votre premier film populaire…

Oui, c’était la première fois que je mettais les pieds dans le cinéma grand public, dans un film où on ne me demandait pas de pleurer! La comédie m’a toujours attirée, j’avais espoir d’en faire lorsque je suis partie étudier à Paris, mais je ne sais pas, j’ai une voix grave et mes profs me voyaient davantage dans la tragédie!

Du coup, c’était comment d’avoir un rôle drôle?

J’étais tétanisée! je n’avais jamais ressenti une telle insécurité, j’avais l’impression d’être à côté à chaque fois… C’est un code de jeu très difficile: faire pleurer quelqu’un, c’est assez facile, mais faire rire, non! Franchement, je n’ai pas fait la maligne sur le plateau. Pendant que Pio Marmaï et François Civil (ndlr: ses partenaires à l’écran) se lâchaient et partaient dans de l’impro, moi j’étais très sérieuse. Mais c’était aussi très enrichissant, car j’apprends beaucoup en regardant les autres.

Vous avez fait partie des dix comédiens et comédiennes sélectionné(e)s aux Shooting Stars à la Berlinale en février 2022: concrètement ça ouvre quoi comme portes?

Déjà, ça permet de rencontrer des acteurs d’autres pays et d'échanger sur nos parcours, nos histoires. Mais surtout, on rencontre des agents et des directeurs de castings internationaux pendant cinq jours. C’est un tremplin monstrueux, et ça débouche déjà sur des projets futurs.

Souheila Yacoub était déjà à la Berlinale en 2020, pour y présenter «Le sel des larmes»: