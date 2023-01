C’est la reine des galettes des Rois

Elle fait 160 cm de diamètre, pèse 35 kilos et fleure bon la frangipane. C’est la plus grande galette des Rois du Grand-Duché. Ou plutôt c’était. La section des Patrons Boulangers-Pâtissiers de la Confédération Liewensmëttelhandwierk ASBL a pris l’habitude de réaliser cette pièce d’exception peu avant la date fatidique du 6 janvier (soit en 2023, vendredi). Mardi, elle était exhibée à La Belle Etoile à Bertrange. Ses parts ont été distribuées gratuitement aux becs sucrés faisant leurs courses dans la galerie commerçante. Inutile de préciser qu’elle a eu du succès.

«Mon frère s’est chargé de la réaliser», précisait Jean-Marie Neuberg, président de la Confédération. Un exercice délicat, car «elle est cuite d’une seule pièce. On a mis 30 fèves dedans pour que beaucoup de personnes puissent se réjouir d’être reines et rois», ajoute le boulanger-pâtissier.

La galette des Rois, servie à l’Épiphanie deux semaines après Noël, est une tradition chrétienne qui a été remise au goût du jour au Luxembourg il y a un peu plus de 20 ans. Si pour les boulangers-pâtissiers, les plus grands volumes se font «à Pâques et Noël, cela reste une grande date. Après les fêtes, elle donne le départ pour la nouvelle année. Sur les trois semaines où elle est vendue, le secteur réalise environ 20 % de chiffre d’affaires en plus par jour», détaille le président, en précisant que «la galette classique à la frangipane est la plus vendue».