Dr Sex: «C’est le désert sexuel avec ma femme!»

Luc aimerait avoir plus de rapports sexuels avec sa compagne, mais celle-ci n'est pas prête à avoir une discussion sur le sujet.

J’aime ma femme et elle est aussi une bonne mère. Hors de question que je la quitte. Mais depuis peu, je m’octrois de temps à autre un massage tantrique. J’aimerais simplement qu’elle accepte de clarifier notre relation. Que dois-je faire?

Dernièrement, je lui ai proposé de suivre une thérapie de couple pour discuter de notre sexualité. Sa réaction a été radicale: elle se dit satisfaite de l’état actuel des choses et ne voit pas l’intérêt de parler de notre relation avec une tierce personne.

Cela fait huit ans que je suis en couple avec ma compagne. Nous sommes tous les deux satisfaits de notre relation, qui a ses hauts et ses bas. Sur le plan sexuel, cependant, cela fait longtemps qu’elle a mis le holà. Moi, par contre, je suis toujours à fond et j’ai souvent envie d’elle.

Réponse de Dr Sex

Je ne sais pas combien de fois j’ai déjà entendu cette histoire. Quand d’un amour torride, il ne reste plus que quelques braises. On vit un quotidien qui a perdu de son éclat, et où les rapports sexuels se comptent sur les doigts d’une main.