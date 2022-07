Fusillade aux États-Unis : «C’est ma destinée, tout m’a mené à cela»

Arrêté lundi après avoir tiré sur la foule lors d’un défilé pour la fête nationale près de Chicago, Robert Crimo est un rappeur partisan de Donald Trump. Il avait publié plusieurs vidéos violentes.

La police a interpellé le suspect de la fusillade ayant fait lundi au moins six morts et 26 blessés lors d’un défilé près de Chicago pour la fête nationale américaine du 4-Juillet. Le drame a eu lieu à Highland Park, dans le nord des États-Unis. Armé d’un fusil puissant, le jeune homme a tiré sur la foule. L’homme s’était posté sur le toit d’un commerce, semant la panique avant de fuir. Cinq personnes, toutes adultes, sont mortes sur place et une sixième après son transfert à l’hôpital. Au moins 26 blessés, âgés de 8 à 85 ans, ont été pris en charge par les secours.

La police a identifié un suspect. Robert – dit «Bobby» – Crimo est âgé de 22 ans et «originaire de la région». Les autorités avaient diffusé la photo d’un jeune homme diaphane, au visage émacié et tatoué, «considéré comme armé et très dangereux». Après une brève poursuite en voiture, il a été interpellé «sans incident», a indiqué lundi soir Lou Jogmen, chef de la police de Highland Park.

«Awake the rapper»

Robert Crimo, le cadet d’une fratrie de trois, dispose de plusieurs pages sur Internet. Il y est présenté comme un musicien de Chicago surnommé «Awake the rapper». Selon le Daily Mail, l’individu semblait mener une carrière relativement fructueuse. Sur sa page Spotify, il se vante de compter plus de 16 000 auditeurs par mois et d’avoir gagné 100 000 dollars. Son père, 58 ans, est propriétaire d’une charcuterie locale et a été candidat à la mairie. Sa mère, 48 ans, a déjà été arrêtée pour suspicion de violences domestiques. Elle serait devenue mormone, selon sa page Facebook.

En 2020, Robert Crimo a été photographié lors d’un meeting de Donald Trump. Il était alors déguisé en «Cherchez Charlie». Un autre cliché montre le jeune homme enveloppé dans un drapeau de l’ex-président. D’après un média américain, les publications du suspect sur Internet sont parfois violentes et font référence à des armes et des fusillades. Ses comptes sur YouTube et autres réseaux sociaux n’étaient pas consultables lundi soir.

Le suspect s’était déguisé en «Cherchez Charlie» lors d’un meeting de Donald Trump. Twitter @jswtreeman

D’après le Chicago Tribune, une vidéo postée il y a huit mois montre un jeune homme dans une chambre à coucher et une salle de classe avec des affiches d’un tireur et des gens se faisant tirer dessus. Et un commentaire audio: «J’ai besoin de tout simplement le faire», puis «c’est ma destinée. Tout m’a mené à cela. Rien ne peut m’arrêter, pas même moi-même».

Lundi, des centaines de personnes, dont de nombreuses familles avec enfants, avaient pris place sur les trottoirs de Highland Park pour assister au traditionnel défilé de la fête d’indépendance américaine. Alors que des fanfares lycéennes marchaient dans les rues, une rafale de tirs a retenti. «On a entendu environ 50 coups de feu, on a tous pensé qu’il s’agissait de feux d’artifice», a commenté une femme témoin du drame.

Décrivant la «panique, avec des gens qui tombaient les uns après les autres», elle dit s’être cachée derrière une poubelle avant d’être mise à l’abri dans un sous-sol. En sortant, elle a découvert «un champ de bataille». «Nous nous préparions à défiler dans la rue et tout à coup des vagues de gens ont commencé à courir, à courir vers nous. Et juste avant que ça ne se produise, nous avons entendu pan, pan, pan, pan, pan, pan et j’ai pensé qu’il s’agissait de feux d’artifice», raconte Emily Prazak, qui devait défiler dans la parade.