Daniela Martins : «C’est moi qui ai quitté Souleymane Diawara»

LUXEMBOURG – Daniela Martins, la candidate luxembourgeoise de «Secret Story 3» s’est confiée à L’essentiel sur sa rupture avec le défenseur de l’Olympique de Marseille, et sur les mésaventures de son ancien petit-ami Jonathan…

Malgré son nouveau statut de célibataire, Daniela est loin de s'ennuyer et prépare notamment un nouveau single. dr

L’essentiel: Après trois mois de relation, il semblerait que vous ayez rompu avec Souleymane Diawara, le défenseur de l’Olympique de Marseille…

Daniela Martins: C’est vrai. C’est moi qui ai rompu avec Souleymane. Je savais très bien qu’il me trompait, je ne suis pas naïve, mais tant que je n’avais pas d’échos qui me revenaient aux oreilles, je laissais passer. Tout a changé quand je me suis inscrite sur Facebook. J’ai alors reçu des messages de trois filles qui me demandaient si cela ne me gênait pas. Pas une seule, mais trois filles différentes. Cela fait très mal…

Donc votre histoire s’est mal finie?

Au départ, il a très mal pris le fait que je le quitte, car c’est lui qui a l’habitude de larguer les filles. On s’est un peu pris la tête, puis les choses se sont calmées. On continue à s’écrire et on peut dire qu’on a gardé de bons contacts tous les deux. De toute façon, notre relation était mise à mal par la distance et nos emplois du temps: lui à Marseille, moi à Luxembourg, ce n’était pas forcément évident de nous voir quand il a entraînement tous les jours et match toutes les semaines.

Vous semblez ne pas être la seule à ne pas être heureuse en amour, Jonathan traverse lui aussi une mauvaise passe actuellement…

C’est le moins que l’on puisse dire. J’ai repris contact avec lui après sa séparation d’avec Sabrina et l’annulation de leur mariage. On s’est revu plusieurs fois depuis, mais il est impossible de reconstruire quelque chose de cassé après si longtemps.

Et que pensez-vous de la sextape dans laquelle Jonathan se serait fait piéger par Cindy ?

Pour être franche, je pensais au début qu’ils avaient manigancé ça tous les deux, histoire de récolter un maximum d’argent de cette histoire. Cindy est une allumeuse et une manipulatrice, tout le monde le sait. Mais pour avoir parlé longuement avec Jonathan, je pense vraiment qu’il a craqué ce soir là et qu’il s’est fait piéger. D’après ce qu’il m’a dit, il était saoul et voilà. Il a craqué comme beaucoup d’hommes dans cette situation, n’oublions pas que Cindy est une fille très sexy.

Avec quelques mois de recul, que pensez-vous de la télé réalité?

Ça été une bonne chose pour moi, car cela m’a permis de faire ce que je voulais faire. J’ai d’ailleurs un regret actuellement, c’est d’avoir refusé de faire « la Bachelorette » dans une émission qui m’avait été proposée au mois de novembre par la chaîne NRJ 12 et qui aurait été centrée sur moi. Mais bon, à ce moment-là, j’étais avec Souleymane et j’ai préféré écouter mon cœur.

Enfin qu'en est-il de vos projets?

Je suis très occupée, entre la préparation de mon prochain single qui devrait sortir à la fin du mois de mai, ma tournée avec deux danseuses et mon café qui a ouvert à Lintgen. Je n’ai pas de quoi m’ennuyer. J’essaye d’ailleurs le plus souvent possible d’y être, cela joue un rôle non négligeable sur les comptes en fin de journée…