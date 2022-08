Fête foraine à Luxembourg: C’est parti pour le retour de la Schueberfouer!

Tout le pays et de nombreux amateurs des pays limitrophes au Grand-Duché l’attendaient depuis deux ans! La Schueberfouer est bel et bien de retour au Glacis depuis ce vendredi 19 août 2022. En présence du Premier ministre Xavier Bettel et de la bourgmestre Lydie Polfer, les autorités de la ville de Luxembourg ont inauguré officiellement une des plus grandes fêtes foraines de la région sur le coup de 17h et force est de constater que le public répond déjà massivement présent pour l’événement.