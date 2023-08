Affaire Pierre Palmade: «C’est pour moi un immense chagrin»: Michèle Laroque sort du silence

Ils ont fait rire des millions de personnes dans «Ils s'aiment» et «Ils se sont aimés»: Michèle Laroque et Pierre Palmade ont formé un duo mémorable sur les planches pendant de nombreuses années. Et si elle s'était refusée à commenter l'accident de son ami en février dernier, la comédienne de 63 ans est enfin sortie du silence, ce jeudi, dans les colonnes de «Paris Match».