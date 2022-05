Adèle Exarchopoulos: «C’est spécial de ne plus avoir de prise sur le présent»

Révélée dans «La vie d’Adèle» (Palme d'or au Festival de Cannes 2013), Adèle Exarchopoulos construit sa carrière entre drames («The Last Face» de Sean Penn, «Sibyl» de Justine Triet) et comédies («Mandibules» de Quentin Dupieux, «La flamme» de Jonathan Cohen). Avant de la découvrir dans les films «Les Cinq Diables» de Léa Mysius et «Fumer fait tousser» de Quentin Dupieux, tous deux sélectionnés au Festival de Cannes 2022, l’actrice de 28 ans est à l’affiche de «Rien à foutre».

C’était comment de tourner dans un avion?

Déjà, c’était un exercice très immersif! J’ai fait une formation d’hôtesse de l’air avant le tournage, puis une autre pour passer cheffe de cabine, comme mon personnage. Ces formations ont été filmées et utilisées pour le film. Ce qui était spécial, c’était surtout le fait que tu n’as plus de prise sur ton présent et sur la réalité au sol quand tu enchaînes quatre vols par jour. Par exemple, si la directrice de l’école de ton enfant appelle, s’il y a un problème au sol, toi tu sais que, pendant quatorze heures d’affilée, tu ne vas pas être disponible. C’était ma plus grande découverte.

Qu’est-ce qui vous a séduite dans ce film?

La vision de Manu et Julie (ndlr: Emmanuel Marre et Julie Lecoustre, les réalisateurs) sur ma génération, sur la solitude, la mélancolie, mais aussi sur un élan de vie et de liberté. Mon personnage, Cassandre, a une vraie trajectoire, elle fuit un deuil et, en même temps, elle cherche le sens de sa vie à travers des histoires sans attache et des désillusions. C’est quelqu’un qui se construit dans le manque d’amour.

Un rôle bien éloigné de votre performance dans «Mandibules», de Quentin Dupieux.

Complètement! Pour «Mandibules», je me suis dit: «Wow, ça, soit ça passe soit ça casse.» Je me suis dit qu’il ne faudrait rien cérébraliser et trouver une liberté presque enfantine, de quelqu’un qui a un problème d’élocution et qui n’a pas les codes, mais qui, en même temps, est bourré de sincérité. Je me suis amusée à jouer avec mille émotions en même temps. C’est un personnage qui me touche beaucoup, car il y a beaucoup d’humains comme ça qui n’ont pas forcément la forme, mais qui ont le fond.

La suite, c’est quoi?

J’adore la comédie. J’aime aussi le drame, les choses qui parlent du quotidien, mais je ne suis pas trop dans le calcul, donc j’attends de voir où le destin va m’emmener.