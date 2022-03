C’est toute l’Afrique du Sud qui s’embrase

Les violences contre les immigrés se sont étendues mercredi jusqu'à la ville côtière de Durban alors que des policiers d'élite ont été déployés à Johannesburg.

Dans la capitale financière, les attaques xénophobes ont fait au moins 24 morts. Si la situation semblait plus calme dans les quartiers pauvres de Johannesburg, dévastés par plus d'une semaine de meurtres, de viols et de pillages, l'éruption de la violence à Durban (province du KwaZulu-Natal) montre que la colère contre les immigrés ne se limite pas à la capitale économique sud-africaine.

La commissaire Phindile Radebe, porte-parole de la police du KwaZulu-Natal, a précisé que des commerces appartenant à des Nigérians avaient été visés par une foule en furie à Umbilo, quartier pauvre du grand port de l'océan Indien. «Une foule de plus ou moins 200 personnes s'est rassemblée dans les rues, brandissant des bouteilles et des gourdins, et ont agressé des gens», a-t-elle déclaré.

La foule a attaqué des bars, pensant qu'ils appartenaient à des Nigérians. Selon un porte-parole de la police d'Umbilo, le capitaine John Lazarus, cité par le quotidien local The Mercury, la foule demandait aux étrangers de «quitter le KwaZulu-Natal», province la plus peuplée du pays.